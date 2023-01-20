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قناة النهار

حريق مهول يأتي على كامل محتويات محلين تجاريين بحي المعسكر بباتنة

بقلم قناة النهار
حريق مهول يأتي على كامل محتويات محلين تجاريين بحي المعسكر بباتنة
حريق مهول
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حريق مهول يأتي على كامل محتويات محلين تجاريين بحي المعسكر بباتنة

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