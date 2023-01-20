قناة النهار حريق مهول يأتي على كامل محتويات محلين تجاريين بحي المعسكر بباتنة بقلم قناة النهار نشر في 20 جانفي 2023 - 14:51 حريق مهول شارك غرِّد أرسل 110 0 حريق مهول يأتي على كامل محتويات محلين تجاريين بحي المعسكر بباتنة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fTA5d اقرأ أيضا سعيدة: دوار أولاد خلف .. عزلة تنموية ومعاناة منذ سنوات قناة النهار 17 جانفي "الرئيس تبون :" ماضون نحو تدعيم المكاسب المحققة قناة النهار 19 جانفي صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون ليلة "ريفييون" .. قناة النهار 31 ديسمبر شركة أوريدو تنظم دورة تكوينية لفائدة الصحفيين حول التغيرات المناخية قناة النهار 18 جانفي مشكل التبوّل اللاإرادي عند الأطفال .. هكذا تتعامل مع إبنك قناة النهار 10 جانفي صريح جدا: تربية الأطفال عند الجزائريين.. بين الماضي والحاضر ! قناة النهار 14 جانفي معسكر : البنيان..مدينة تاريخية أثارها شاهدة على الحضارة الرومانية قناة النهار 17 جانفي الرئيس تبون: نعلم أن الدخل الشهري للموظف لا يكفي و في نهاية 2023 سنرفع من نسبة الاجور قناة النهار 19 جانفي فاسألوا : النهي عن الحلف بالمخلوق قناة النهار 16 جانفي وزير الداخلية : يوميا نسجل إختناقات بالغاز..شيئ مؤسف للغاية قناة النهار 10 جانفي