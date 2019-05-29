حريق مهول يتسبب في نفوق 3500 كتكوت بمستغانم

أدى حريق نشب داخل مستودع لتربية الدواجن ببلدية سيدي علي شرق ولاية مستغانم، إلى نفوق 3.500 كتكوت

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الأعوان تدخلوا في حدود الساعة السابعة مساء أمس الثلاثاء، للسيطرة على حريق نشب داخل

مستودع لتربية الدواجن بإحدى المزارع في دوار النعايمية ببلدية سيدي علي، يضيف المصدر ذاته، ومكن هذا التدخل من تطويق الحريق

الذي أدى أيضا إلى إتلاف 20 حزمة من التبن وإنقاذ 500 كتكوت وعدد من العتاد الفلاحي وباقي أجزاء المزرعة

وسجلت الحماية المدنية بولاية مستغانم أمس بالتزامن مع إرتفاع محسوس في درجات الحرارة 25 حريقا بالمنازل والمركبات من بينها حريق

نشب داخل مطبخ بأحد السكنات العائلية بدوار الزوادنية ببلدية عين سيدي شريف، وفق ذات المصدر .