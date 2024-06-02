حريق مهول يجتاح غابات النخيل في ورقلة

إندلع حريق مهول، في غابات النخيل بمنطقة القارة بولاية ورقلة، اليوم الأحد،حيث تعمل وحدات الحماية المدنية على إطفائه.

وتتواجد فرق الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي في عين المكان، لإطفاء الحريق، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما إندلع حريق محصول زراعي “شعير” بقرية عين تراب ببلدية واد الزناتي في قالمة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

فيما إندلع حريق غابة بورحمة ببلدية بن عبد المالك، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.