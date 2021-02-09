حريق مهول يلتهم المركز التجاري بالعلمة في سطيف

تخصيص أكثر من 70 عونا من 4 وحدات للحماية المدنية لإخماد النيران

الحريق التهم أزيد من 30 محلا وخلّف حالة من الذعر وسط السكان والتجار

نشب مساء أمس، حريق مهول بالمركز التجاري “مهناوي لحمد” وسط مدينة العلمة شرق عاصمة الولاية سطيف.

وحسب مصادر “النهار“، فإن الحريق نشب في حدود الرابعة والنصف مساء، في أحد المحلات بالطابق الأرضي، لتمتد بعدها النيران إلى باقي المحلات في الطابق الأول والثاني، وقد أتى الحريق على أكثر من 30 محلا تجاري دون تسجيل أي خسائر بشرية، حيث قام التجار بالفرار وإخراج سلعهم بسرعة، وفور تلقيها للخبر سارع أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية العلمة إلى إخماد النيران، ونظرا لكثافة الدخان وألسنة اللهب الممتدة تم الاتصال بوحدات أخرى للحماية المدنية من سطيف وبئر العرش وحمام السخنة، من أجل السيطرة على الحريق ودعم أعوان وحدة العلمة، وعن سبب الحريق تقول مصادر “النهار” أنها غير واضحة فهناك من أرجع سبب الحريق إلى شرارة كهربائية داخل إحدى المحلات لبيع الملابس، وهناك من أرجعه إلى الغاز المتسرب من قارورات الغاز المتواجدة بالمحلات، هذا وقد خلف الحريق خوفا وذعرا كبيرين وسط السكان خاصة و أنه أثناء الحريق كان المركز التجاري به عدد كبير من المتسوقين، أين سارعوا للخروج الهروب وسط ذعر كبير، واجتمعوا أما المحل التجاري إلى غاية وصول رجال الإطفاء وقاموا بمد يد المساعدة ومحاولة إطفاء الحريق عن طريق حلبهم للمياه، هذا وقد تنقل رئيس المجلي الشعبي البلدي “طارق حشاني” لمعاينة حجم الأضرار التي لحقت بالتجار إضافة إلى مصالح الأمن وكذا مصالح سونالغاز للإطلاع على حجم الخسائر. جدير بالذكر أن المحل التجاري يتكون من 4 طوابق ويضن أكثر من 280 محل تجاري، وإلى غاية الكشف عن السبب الحقيقي للحريق وتوفر معطيات أخرى ومعرفة الخسائر المادية التي سببها الحريق يبقى الموضوع للمتابعة.