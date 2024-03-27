حريق مهول يلتهم شقة بسكيكدة

اندلع حريق مهول على مستوى شقة بالطابق الرابع لبناية تتكون من R+ 7 بحي الممرات بلدية و دائرة سكيكدة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 00سا14د ، من اجل إخماد حريق شقة بالطابق الرابع لبناية. تتكون من R+ 7 بحي الممرات بلدية و دائرة سكيكدة.

مشيرة أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي أنحاء العمارة دون تسجيل اي خسائر بشرية.

حيث سخرت الحماية المدنية لتلك العملية 6 شاحنات إطفاء، سلم ميكانيكي وسيارة إسعاف.

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