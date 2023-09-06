حريق مهول يلتهم عشرات المحلات في سوق باب الرحبة بالبليدة

شب حريق مهول فجر اليوم الأربعاء في سوق باب الرحبة بمدينة البليدة.

وحسب مراسل النهار فإن الحريق الذي اندلع في ساعات الفجر الأولى أتى على عشرات المحلات التجارية.

وأفاد نفس المصدر أن مصالح الحماية المدنية تدخلت بموقع الحريق أين يحاول أفرادها الى غاية اللحظة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ورصد مراسل النهار تواجد المدير الولائي للحماية المدنية بموقع العمليات أين يشرف بشكل شخصيي على جهود الإخماد.

وحسب ما توفر من معطيات فإنه لم تسجل الى غاية اللحظة أية خسائر بشرية.