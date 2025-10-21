إعــــلانات
حريق مهول يلتهم مستودعا في البليدة

بقلم عايدة.ع
أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل حادث اندلاع حريق داخل مستودع لتخزين الخشب، في المكان المسمى حي الحمدانية شارع قوادرية ببلدية الشفة ، في ولاية البليدة. 

كما أوضحت المصالح نفسها ، أنها تدخلت مصالحنا من أجل إخماد حريق شبّ في مستودع لتخزين الخشب.  وهذا في المكان المسمى حي الحمدانية شارع قوادرية في بلدية الشفة ، دائرة موزاية.

في حين ، أشارت ان العملية لا تزال جارية . كما  تم تسخير 07 شاحنات إطفاء ، سيارة إسعاف.

