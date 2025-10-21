حريق مهول يلتهم مستودعا في البليدة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل حادث اندلاع حريق داخل مستودع لتخزين الخشب، في المكان المسمى حي الحمدانية شارع قوادرية ببلدية الشفة ، في ولاية البليدة.

كما أوضحت المصالح نفسها ، أنها تدخلت مصالحنا من أجل إخماد حريق شبّ في مستودع لتخزين الخشب. وهذا في المكان المسمى حي الحمدانية شارع قوادرية في بلدية الشفة ، دائرة موزاية.

في حين ، أشارت ان العملية لا تزال جارية . كما تم تسخير 07 شاحنات إطفاء ، سيارة إسعاف.

