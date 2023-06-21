حريق مهول يلتهم مستودعا لتجميع وتخزين النفايات في الشلف

اندلع حريق مهول، اليوم الأربعاء، بمستودع تابع لمؤسسة حرق النفايات ومعالجتها والذي يقع بالمنطقة الصناعية وادي اسلي بولاية الشلف.

واندلع هذا الحريق في حدود الساعة 18:10 دقائق وتسبب في إصابة 5 أشخاص بضيق في التنفس.

وقامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل حيث استعملت 10 شاحنات اطفاء وشاحنتين من غليزان و4 سيارات إسعاف.

كما تم تجنيد 69 عون حماية مدنية في عملية إطفاء الحريق.

وخلف هذا الحريق حسب بيان الحماية المدنية، إتلافا كليا للمستودع المتربع على مساحة 4 آلاف متر مربع بما يحتويه من مواد مخزنة.

وتمكن أفراد الحماية المدنية تمكنوا من إنقاذ مستودع مجاور تبلغ مساحته 4800 متر مربع ومؤسسات مجاورة.

هذا وتم تجنيد عدد معتبر من شاحنات الدعم وٱليات تابعة لبلديات ولمؤسسات محلية خاصة وعمومية في عملية الإطفاء.