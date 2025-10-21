حريق مهول يلتهم مستودع بالبليدة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل حادث اندلاع حريق داخل مستودع لتخزين الخشب، بالمكان المسمى حي الحمدانية شارع قوادرية ببلدية الشفة، بولاية البليدة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت مصالحنا من أجل إخماد حريق شبّ في مستودع لتخزين الخشب. بالمكان المسمى حي الحمدانية شارع قوادرية ببلدية الشفة، دائرة موزاية.

كما أشارت ان العملية لا تزال جارية، وتم تسخير 07 شاحنات إطفاء، سيارة إسعاف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور