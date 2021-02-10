حريق مهول “يلتهم” مصنع الورق في “الهاشمية” بالبويرة!

الحماية المدنية سخّرت 40 عونا و 8 شاحنات إطفاء لإخماد النيران

ألسنة اللهب تسببت في إتلاف أزيد من 100 طن من المادة الأولية للورق

خلّف حريق مهول، نشب، أمس، في مخزن لمصنع الورق في “الهاشمية” جنوب إقليم ولاية البويرة، خسائر مادية معتبرة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الحريق اندلع في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، ووفق تقديرات أولية، فإن أزيد من 100 طن من الورق المحوّل على الرسكلة قد تم إتلافها في الحريق.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية عبر وحدات “الهاشمية” و”وادي البردي” و”سور الغزلان” والبويرة باستخدام أزيد من 8 شاحنات إطفاء وتسخير 3 سيارات إسعاف تحسبا لأيّ طارئ.

وشارك أزيد من 40 عون حماية مدنية في إخماد النيران ومحاولة تطويقها قصد منعها من الوصول إلى المصنع الذي لا يبعد سوى 50 مترا عن موقع الحريق.

كما هبّ العشرات من شباب المنطقة لمساعدة أعوان الحماية في عملية الإطفاء من دون تسجيل خسائر بشرية.

ويجهل لحد الساعة أسباب الحريق، في حين، طوّق رجال الشرطة العلمية موقع الحادث تحسبا لفتح تحقيق ومعرفة أسباب نشوب النيران.