حريق مهول يلتهم مطعم ثانوية في تيزي وزو

نشب صباح اليوم الخميس، حريق بمطعم الثانوية الجديدة موساوي ببلدية ايت يحيى موسى دائرة ذراع الميزان ولاية تيزي وزو.

وحسب مصادر النهار، فإن الحريق خلّف خسائر معتبرة في العتاد خصوصا الطاولات والكراسي.

بالإضافة إلى سيارة المراقب العام والتي كانت مركونة بالقرب من الموقع .

وقد سارع اعوان الحماية المدنية إلى الثانوية وتمكنوا من إخماد هذا الحريق و إنقاذ الاقسام والمقر الإداري للثانوية.

يشار إلى أن الحريق لم يخلّف أي خسائر بشرية، بحيث لم يكن أحد متواجدا في الموقع لنشوب الحريق علي الساعة الخامسة صباحا.

فيما تبقي اسباب و ظروف نشوبه لا تزال مجهولة في انتطار ما ستسفره التحقيقات الجارية .