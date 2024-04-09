حريق مهول يلتهم ورشة بالبليدة

اندلع صبيحة اليوم الثلاثاء، حريق مهول، داخل ورشة للمواد خشبية على مستوى دائرة الأربعاء ولاية البليدة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت المصادر نفسها، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 07سا15د. من اجل اخماد حريق شب داخل ورشة للمواد خشبية يتربع على مساحة 2000م² بلدية ودائرة الأربعاء.

يشار أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره، كما أنه لم يخلف أي خسائر بشرية.

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