حريق مهول يلتهم ورشة لصنع الأثاث بالعاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، حادث نشوب حريق مهول على مستوى ورشة لصنع الاثاث بحي الدوزي بلدية برج الكيفان دائرة الدار البيضاء بالعاصمة.

وأفادت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 02سا55د، من اجل إخماد حريق شب بورشة لصنع الاثاث. بحي الدوزي بلدية برج الكيفان دائرة الدارالبيضاء.

حيث تم اخماد الحريق و عملية الحراسة متواصلة، فيما سُخرت لهذه العملية 07 شاحنة إطفاء و سيارتي إسعاف. و سلم مكانينكي، حسب ذات المصالح

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