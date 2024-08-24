حريق وانفجار أمام معبد يهودي في فرنسا

قالت السلطات الفرنسية إن سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز. اشتعلتا بعد إضرام النار فيهما صباح اليوم السبت. أمام معبد يهودي في مدينة بجنوب فرنسا، مما أدى إلى وقوع إنفجار.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس بلدية مدينة لا غراند موت، التي شهدت الانفجار ستيفان روسينيول قوله إن أحد عناصر الشرطة أصيب في الموقع. الذي أضرمت فيه النار بسيارتين على الأقل.

وأدان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الحادث ووصفه “بالعمل الإجرامي”.