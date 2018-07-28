حريق يأتي على أكثر من 12 هكتارا من الحبوب في تيسمسيلت

أدى حريق نشب اليوم السبت ببلدية خميستي ولاية تيسمسيلت إلى إتلاف أزيد من 12 هكتارا من محصولي القمح الصلب والشعير.

وحسب الحماية المدنية، فإن الحريق إندلع في حدود الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، بمنطقة “خنق النحار” في مستثمرة فلاحية خاصة.

وقد تم السيطرة على النيران في ظرف ساعتين من خلال التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية وإنقاذ حوالي50 هكتارا من المحاصيل.

ورحج ذات المصدرأن سبب الحريق يمكن إرجاعها إلى “درجات الحرارة المرتفعة” المسجلة اليوم بإقليم الولاية والتي وصلت إلى أكثرمن 42درجة.