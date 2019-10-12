حريق يأتي على جزء من مبنى محكمة تيسمسيلت

اندلع حريق مهول، منذ دقائق الليلة السبت، داخل مبنى محكمة تيسمسيلت.

وحسب مصادر محلية، فإن الحريق شوهد في أجزاء من مقر المحكمة، قبل أن تتم السيطرة عليه.

وقال مراسل “النهار أونلاين” إن الحريق اندلع عندما شبت ألسنة اللهب في أجزاء من غرفة المحجوزات.

وتخصص غرفة المحجوزات بأي محكمة لكل الأشياء والممتلكات المنقولة التي جرى حجزها بقرار أو حكم قضائي.

وفيما علمت “النهار أونلاين” أن النيران أتلفت جزءا من محتوى غرفة المحجوزات والمولد الكهربائي، لم يعرف بعد حجم الأضرار وما إن كان الحريق قد مس ممتلكات متقاضين.