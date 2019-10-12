حريق يأتي على جزء من مبنى محكمة تيسمسيلت

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
حريق يأتي على جزء من مبنى محكمة تيسمسيلت
بقلم محمد. أ

اندلع حريق مهول، منذ دقائق الليلة السبت، داخل مبنى محكمة تيسمسيلت.

وحسب مصادر محلية، فإن الحريق شوهد في أجزاء من مقر المحكمة، قبل أن تتم السيطرة عليه.

وقال مراسل “النهار أونلاين” إن الحريق اندلع عندما شبت ألسنة اللهب في أجزاء من غرفة المحجوزات.

وتخصص غرفة المحجوزات بأي محكمة لكل الأشياء والممتلكات المنقولة التي جرى حجزها بقرار أو حكم قضائي.

وفيما علمت “النهار أونلاين” أن النيران أتلفت جزءا من محتوى غرفة المحجوزات والمولد الكهربائي، لم يعرف بعد حجم الأضرار وما إن كان الحريق قد مس ممتلكات متقاضين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=711502

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com