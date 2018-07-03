حريق يأتي على 3 هكتارات من الغابات بذراع عيسى في باتنة

أتى حريق مهول على 3 هكتارات من الغابات بمنطقة ذراع عيسي الواقعة بين بلديتي تازولت ووادي الطاقة بولاية باتنة.

حيث مكنت سرعة تدخل مصالح الحماية المدنية من تجنب امتداد ألسنة اللهب إلى 2000 هكتار من غابة الزقاق.

الحريق شب أمس الاثنين وسرعان ما تم التحكم فيه لكن درجة الحرارة المرتفعة وسرعة الرياح ساهمت في اتساعه.

واستمرت عملية إخماده إلى غاية الساعة العاشرة من صباح اليوم بعد إتلاف أشجار غابية أهمها الصنوبر الحلبي وأدغال البلوط.

وتم تسخير 15 عون حماية مدنية و12 آخرا من محافظة الغابات وجرافتين.

كما تم حفر خنادق وأحزمة أمنية حول مكان الحريق ما جنب خسائر كبيرة بهذه الغابة.