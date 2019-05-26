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حريق يأتي على 7 هكتارات من محصول القمح اللين بعين تيموشنت

أخبار الجزائر
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حريق يأتي على 7 هكتارات من محصول القمح اللين بعين تيموشنت
بقلم حكيم ش

شب مساء أمس السبت حريق بمزرعة ببلدية حمام بوحجر ولاية عين تموشنت أتى على 7 هكتارات من محصول القمح اللين،

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد خلف الحريق إتلاف 7 هكتارات من منتوج القمح اللين.
وقد تمكن أعوان الحماية المدنية من تطويق إنتشار الحريق وإنقاذ 7 هكتارات أخرى من منتوج القمح واقعة بنفس المزرعة،
ويبقى سبب هذا الحريق مجهول، كما أحصت مصالح الحماية المدنية نهاية الأسبوع المنصرم 9 حرائق من بينها 4 حرائق مست
محاصيل زراعية، و 4 حرائق للحشائش اليابسة و حريق واحد مس الشريط الغابي، مثلما أورده بيان ذات المصالح .


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