حريق يتسبب في إتلاف 200 نخلة مثمرة بورقلة

تسبب حريق مهول، شبّ، بالمكان المسمى محيط الدهيمي بلدية المقارين، بولاية ورقلة، في إتلاف 200 نخلة مثمرة و5 هكتارات من الأعشاب.

وحسبما أشار إليه بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحريق الذي شب على اليوم الجمعة، وعلى الساعة 12 و 33 دقيقة.

أين أتلف 200 نخلة و5 هكتار من الاعشاب.

ووفقا لنفس المصدر، سخرت لاجل اخماد هذا الحريق وسائل مادية وبشرية معتبرة، من طرف مصالح الحماية المدنية.

حيث دامت مدة هذه العملية 6 ساعات كما تم حماية 400 نخلة من السنة النار.

ولايزال يتم التحقيق في أسباب الحريق من طرف مصالح الامن، مما أبرزه البيان.