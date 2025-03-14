حريق يتسبب في تلف 270 نخلة في المغير

تدخلت مصالح الحماية المدنية في ولاية المغير لإخماد حريق شب في منطقة النخيل الفلاحية التابعة لبلدية ودائرة المغير، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وكان الحريق قد اندلع في إحدى المناطق الزراعية المحاذية للنخيل، مما استدعى استنفاراً عاجلاً من فرق الإطفاء.

وتم إخماد الحريق من قبل مصالح الحماية المدنية بشكل نهائي على الساعة 15:10، بعد عدة ساعات من العمل المتواصل.

ووفقاً لبيان الحماية المدنية، أسفر الحريق عن تدمير 100 نخلة بشكل كامل، بينما تضررت 170 نخلة أخرى جزئياً.