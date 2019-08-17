حريق يتسبب في شلّ حركة القطار الرابط بين الجزائر والبليدة

شبّ، مساء اليوم السب، حريق على مستوى منطقة الحوش ببئر التوتة، ماتسبب في شلّ حركة القطار الرابط بين ولايتي الجزائر والبليدة.

وحسبما أفاد به بيان الحماية المدنية لولاية البليدة، فإنّ الحريق إندلع على الساعة الرابعة مساء.

حيث تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة بوفاريك من أجل إخماد حريق أشجار، وعملية فتح السكك بمنطقة حوش عمر ببئر التوتة.

وذلك على مستوى السكة الحديدية للخطين الرابطين بين البليدة والجزائر.

ووفقا لنفس المصدر، فقد تم إخماد الحريق وإزالة الخطر، وإبعاد الأشجار المتساقطة على السكة.

وفي نفس وقت التدخل تم قطع التيار الكهربائي وتوقف حركة القطارات، حسب ذات البيان.

ونوهت ذات المصالح، بأنّ عودة حركة سير القطارات ستكون ابتداء من الساعة السادسة و نصف مساء من هذا اليوم على الخطين.