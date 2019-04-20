حريق يتلف أزيد من 80 نخلة في بسكرة

تسبب حريق شب ليلة الجمعة الى السبت بواحة الفيض في إتلاف 81 نخلة في ولاية بسكرة.

وحسب ما علم اليوم من مصالح الحماية المدنية، فإن ألسنة النيران، قد أدت إلى تدمير الغطاء النباتي، وإتلاف أصناف مختلفة من النخيل المثمر.

حيث أوضح ذات المصدر أن الرياح القوية التي تجتاح المنطقة، قد ساهمت في انتشار الحريق الذي استمر الى ساعات متأخرة من الليل.

حيث وجد عناصر الحماية المدنية صعوبة في تطويق النيران للحيلولة دون امتدادها للبساتين المجاورة.

للتذكير، فإن مصالح الحماية المدنية لولاية بسكرة، تسجل سنويا إتلاف وتدمير

نحو 4 آلاف نخلة، عبر عديد الواحات بهذه المنطقة.