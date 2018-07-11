حريق يتلف أكثر من 10 هكتارات شعير في تيسمسيلت

أدى حريق نشب اليوم الأربعاء بذوي حسني التابع لبلدية العيون في تيسمسيلت إلى إتلاف أكثر من 10 هكتارات من الشعير.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن الحريق اندلع في حدود الساعة الثانية زوالا بمستثمرة فلاحية خاصة.

تتواجد بالمنطقة الريفية المذكورة بالقرب من قرية سلمانة بلدية العيون.

وتمكن أعوان الحماية المدنية بالمركز المتقدم بذات القرية من إخماد النيران في ظرف ساعة.

مع إنقاذ حوالي 50 هكتارا من المساحة المتبقية المزروعة بمحصول الشعير بنفس المستثمرة.

وأشارت نفس المصالح إلى أن أسباب اندلاع هذا الحريق درجات الحرارة المرتفعة المسجلة اليوم الأربعاء بإقليم الولاية.