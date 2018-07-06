حريق يتلف أكثر من 7 هكتارات من القمح في تيسمسيلت

تسبب حريق نشب ليلة الخميس بمنطقة “عين الصفا” ببلدية تيسمسيلت في إتلاف أكثر من 7 هكتارات من محصول القمح الصلب.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية اليوم أن الحريق قد اندلع ليلة الخميس بمستثمرة فلاحية خاصة تتواجد بالمنطقة الريفية المذكورة.

مبرزا بأن أعوان الحماية المدنية قد تمكنوا من إخماد النيران في ظرف ساعتين.

مع إنقاذ حوالي 30 هكتار من المساحة المتبقية من محصول القمح الصلب بنفس المستثمرة إضافة إلى آلة حصاد.

وأشارت نفس المصالح بأن أسباب اندلاع هذا الحريق يمكن إرجاعها إلى درجات الحرارة المرتفعة المسجلة أمس بإقليم ولاية تيسمسيلت.