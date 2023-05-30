حريق يتلف حوالي 0.5 هكتار صنوبر حلبي و1.5 هكتار من الأدغال بالجباحية في البويرة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية البويرة من إخماد حريق على مستوى غابة بقرية بن هارون بلدية جباحية ولاية البويرة.

وحسب بيان الحماية المدنية الحريق إندلع في حدود الساعة11سا و04د بغابة بقرية بن هارون وخلف احتراق حوالي 0.5 هكتار صنوبر حلبي و1.5 هكتار من الأدغال.

وأضاف البيان انه تم السيطرة على الحريق في حدود الساعة 13سا و30د ومنع انتشاره الى مساحة كبيرة من الغابة.

العملية تمت بحضور رئيس الوحدة الرئيسية وكذا مصالح الغابات، الدرك الوطني والبلدية