حريق يتلف مستودعا كاملا لتربية الدواجن ونفوق عدد كبير من الدجاج في عين الحديد بتبارت

تسبب اليوم السبت، حريق مهول في نفوق عدد كبير من الدواجن داخل مستودع لتربية الدواجن في بلدية عين الحديد.

و علم من مصالح الحماية المدنية أن الحريق وقع في دوار أولاد محمد الذي يبعد عن مقر بلدية عين الحديد يرجح بسبب شرارة كهربائية مما أدى الى اتساع الحريق.

ونتج عن الحريق خسائر مادية معتبرة بعد أن أتت النيران على كامل المستودع والمعدات التي تستعمل في تربية الدواجن بالاضافة الى نفوق عدد كبير من الدواجن لم يحدد المصدر عددها بالضبط.

و قد تمكنت مصالح الحماية المدنية لكل من بلديتي تخمارت و فرندة من اخماد الحريق دون تسجيل اي اصابات بشرية.