حريق يلتهم باخرة صيد بميناء مستغانم

اندلع حريق في باخرة صيد بميناء مستغانم التجاري، اليوم السبت، في حدود الساعة الثالثة زوالا.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت اسعافاتها ممثلة في ثلاث 3 وحدات، مجهزة 4 شاحنات إطفاء لإخماد الحريق.

وأشار البيان، إلى إن الحريق قد إندلع في باخرة صيد كانت محل اشغال الصيانة بمرفأ السفن.

وباشر الاعوان المتدخلين من مختلف الرتب، بعملية التدخل رفقة عناصر فرقة البحرية بالميناء لأجل السيطرة على الحريق.

هذا وأشرف على هذه العملية، المدير الولائي للحماية المدنية رفقة قائد الوحدة الرئيسية.