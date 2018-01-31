حريق يلتهم “خزانة الجاحظ”.. أقدم مكتبات الأردن

تعرّضت مكتبة “خزانة الجاحظ”، التي تعتبر واحدة من أقدم المكتبات في الأردن، إلى حريقٍ، التهم أكثر من 10 آلاف كتاب.

منها كتب تاريخية ونادرة، عمرها يتجاوز الـ 200 عام، بالإضافة إلى عدد من الوثائق التاريخية التي تعود إلى العهد العثماني.

وقال صاحب المكتبة، هشام المعايطة انه وجد قطةً شاردة فقام بإيوائها في المخزن .

وتركها بجانب مدفأة مشتعلة، وحين ذهب لإحضار بعض الطعام للقطة عاد ووجد النار أكلت ما أكلت من المخزن.

وكان الجدّ الكبير للعائلة، خليل المعايطة، قد أسّس مكتبة “خزانة الجاحظ”، قبل قرابة الـ 200 عام.

حيث انطلقت للمرة الأولى من القدس في فلسطين، قبل أن تنتقل إلى الأردن.

وكانت المكتبة هي الأولى التي يتم افتتاحها في مدينة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمّان.

ومكتبة “خزانة الجاحظ” هي من أوائل وأقدم المكتبات في المملكة الأردنية .

وتشتهر بأنها تقدّم نظام استعارة الكتب مقابل دينار أردني واحد فقط.