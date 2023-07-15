حريق يلتهم غابة الخلوة في المدية

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببني سليمان في المدية، في حدود الساعة العاشرة صباحا، من أجل اخماد حريق غابة بالمكان المسمي الخلوة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، لا تزال عملية الإخماد متواصلة إلى غاية الساعة. حيث تم تدعيم عملية الإخماد، من طرف كل الواحدات الثانوية للعزيزية والسواقي.

وأشار البيان، إلى أنه ونظرا لارتفاع درجة الحرارة مع هبوب رياح ساخنة و صعوبة المسلك، تم تدعيم الفواج بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات.

وجاء ذلك، لتفادي انتشار الحريق إلى الغابات والمحاصيل المجاورة.