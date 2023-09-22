حريق يلتهم قاعدة الحياة الخاصة بالشركة التركية المكلفة ببناء سكنات “عدل”

أتى حريق على قاعدة الحياة الخاصة بالشركة التركية المكلفة ببناء سكنات “عدل” في ولاية سوق أهراس.

وقد تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية برال صالح مع دعم من الوحدة الرئيسية. والمركز المتقدم RN16 بتاريخ 2023/09/21 على الساعة 15:30. لأجل حريق بقاعدة الحياة الخاصة بالشركة التركية المكلفة ببناء مشروع سكنات عدل برال صالح بلدية سوق اهراس.

وخلف الحريق احتراق 18 غرفة من السكنات الجاهرة (شالي) وتم انقاذ الباقي. كما تم اخراج 6 قارورات غاز بوتان.

كما تم تسجيل ضحية بها إصابة على مستوى الراس وجروح على مستوى الوجه.

وتم تسخير 26 عون بمختلف الرتب و 5شاحنات اطفاء بمختلف الاحجام في هذه العملية تحت اشراف قائد الوحدة الرئيسية.