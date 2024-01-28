حريق يلتهم مبنى إداري في عزازقة بتيزي وزو

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعزازقة في تيزي وزو، فجر اليوم الأحد، لأجل إخماد حريق إندلع بمبنى إداري.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم التدخل على الساعة 01 و50 دقيقة، من أجل حريق إندلع في مبنى إداري.

ويتعلق الأم بالفرع الاداري للمحافظة العقارية لعزازقة والفرع الاداري لاملاك الدولة لعزازقة، والكائن بوسط مدينة عزازقة.

وأكد البيان، أن هذا الحريق لم يخلف خسائر بشرية. فيما خلف خسائر في واجهة البناية والجدران، وإتلاف بعض أجهزة التكييف والإعلام الآلي.