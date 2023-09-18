حريق يلتهم مستودعين لصناعة الإسفنج والصوف في بريكة بباتنة

اصيب شخصان بحروق من الدرجة الأولى و3 ضحايا يعانون من صعوبة التنفس، اليوم، في حريق مستودعين بوحدة صناعة الاسفنج و الصوف بولاية باتنة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها، عشية اليوم، من أجل إخماد حريق مستودعين على مستوى وحدة صناعة الاسفنج و الصوف المنتوف بالمنطقة الصناعية بلدية ودائرة بريكة.

وأضاف ذات البيان، أن المستودعين مشيدين من هيكل معدني يحتويان على مواد كيميائية سائلة.

هذا وخلف الحريق شخصين يعانون من حروق من الدرجة الاولى و3 ضحايا يعانون من صعوبة في التنفس تم اسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي.