حريق يلتهم مكتب «المير» والأمانة العامة داخل مقر بلدية البويرة

تسجيــــــل 5 حــــــالات إغمــــــاء وســــــط الموظفــــــات

نشب، نهار أمس، حريق بمقر بلدية البويرة وتحديدا في الطابق العلوي، أين يوجد مكتب رئيس البلدية ومصالح الأمانة العامة.

وحسب مصادر محلية، فإن الحريق قد خلف خسائر مادية معتبرة، حيث التهمت ألسنة النيران أجهزة حواسيب وكراس ومكاتب إلى جانب وثائق ادارية، فضلا عن إتلاف العشرات من الملفات.

وحسب نفس المصادر، فإن قاعة الاجتماعات الموجودة بنفس الطابق لم تسلم هي الأخرى من الحادث، حيث أتت النيران على جانب منها، إضافة إلى مكتبين مجاورين للأمانة العامة.

وقد خلف الحريق أجواء رعب كبيرة وسط الموظفات اللائي يشتغلن في الطابق الثالث والرابع، حيث تعالت الأصوات ونداءات النجدة، وتسبب التزاحم في السلالم للهروب خارج المقر في تسجيل 5 حالات إغماء وسط الموظفات، ولا سيما بعد تصاعد الدخان داخل المقر، مما نتج عنه اختناق اثنين تم إسعافهما بعين المكان.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد النيران، حيث تمت الاستعانة بثلاث شاحنات وسيارتي اسعاف، فيما تم تجنيد 10 اعوان لإخماد الحريق الذى تطلب أكثر من 3 ساعات.

وقد فتحت مصالح الشرطة العلمية تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحريق، بعد أن تداول أخبار تفيد باندلاع شرارة كهربية بمكتب «المير»الذي ترشح لعهدة أخرى على رأس قائمة حزب «الشباب».