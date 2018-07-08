حريق يلتهم 14 هكتارا من الحصيدة بالسعيدة

أخبار الجزائر
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حريق يلتهم 14 هكتارا من الحصيدة بالسعيدة
بقلم إيمان ض

تسبب حريق شب ليلة أمس السبت، في إتلاف 14 هكتارا من الحصيدة و الحشائش اليابسة ببلدية الحساسنة بولاية سعيدة .

وحسب مصادر من الحماية المدنية فإنّ، هذه الخسائر التي تسبب فيها الحريق اندلع بدوار “الغمارسة” بالبلدية المذكورة.
التهم 4 هكتارات من الحصيدة و 10 هكتارات من الحشائش اليابسة و 30 حزمة من التبن.
و قد تمكّن أعوان الحماية المدنيّة من إخماد هذا الحريق و حماية قرابة 300 هكتار من المحصول الزراعي من الإحتراق بنفس المنطقة, كما أشير إليه.
وتمّ تسخير لهذه العملية شاحنتي إطفاء، فيما فتحت المصالح المختصّة تحقيقا حول أسباب الحريق.


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