حريق يلتهم 14 هكتارا من الحصيدة بالسعيدة

تسبب حريق شب ليلة أمس السبت، في إتلاف 14 هكتارا من الحصيدة و الحشائش اليابسة ببلدية الحساسنة بولاية سعيدة .

وحسب مصادر من الحماية المدنية فإنّ، هذه الخسائر التي تسبب فيها الحريق اندلع بدوار “الغمارسة” بالبلدية المذكورة.

التهم 4 هكتارات من الحصيدة و 10 هكتارات من الحشائش اليابسة و 30 حزمة من التبن.

و قد تمكّن أعوان الحماية المدنيّة من إخماد هذا الحريق و حماية قرابة 300 هكتار من المحصول الزراعي من الإحتراق بنفس المنطقة, كما أشير إليه.

وتمّ تسخير لهذه العملية شاحنتي إطفاء، فيما فتحت المصالح المختصّة تحقيقا حول أسباب الحريق.