حريق يلتهم 34 محلا تجاريا داخل السوق المغطاة في عين الدفلى

المعاينات الأولية تفيدي بوقوع شرارة كهربائية

نشب، أمس الإثنين في حدود الساعة الثانية صباحا، بمدينة عين الدفلى، حريق مهول بداخل السوق المغطاة الواقعة وسط المدينة بمحاذاة العيادة متعددة الخدمات بشارع فلسطين.

والذي تعد من أقدم أسواق المدينة، حيث أتت النيران على حوالي 95 من المئة من السوق التي تضم ما يقارب الأربعين محلا تجاريا .

متخصصا في بيع مختلف السلع من الخضر والفواكه إلى الملابس والأقمشة والأواني المنزلية والأجهزة الإلكترونية.

وقال مصدر مطلع إن السوق التي تم تأسيسها سنة 1983، لم تشهد منذ ذلك الوقت أي ترميم أو توسعة أو إصلاح على مستوى مختلف المنافع والخدمات.

بما فيها الإيصال المنتظم للكهرباء التي تعرف مدّا عشوائيا بين المحلات، وهو الأمر الذي يُرجح أنه تسبب

– يضيف المصدر – في الشرارة الكهربائية التي اندلعت جراء احتكاك وتلامس الكوابل انطلاقا من أسقف السوق المبنية بمادة “الترنيت” بفعل تأثير الرياح.

عقب اضطراب الأحوال الجوية، مؤخرا، وأدت إلى نشوب الحريق، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى معظم المحلات وأتت كليا على 34 محلا.

بما فيها طاولات الخضر، وحسب مصدر من مديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد سجلت مصالح هذه الأخيرة تدخلها، صبيحة أمس على الساعة الثالثة صباحا.

من أجل إخماد الحريق بتسخير 10 شاحنات إطفاء وسياراتي إسعاف، في عملية استغرقت مدّة ساعتين مكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتقاله للمحلات والمساكن المجاورة.

ورغم الخسائر المادية الكبيرة التي أوقعتها النيران، إلا أنه لم تسجل أي خسائر بشرية رغم إتيان النيران على مجموعة كبيرة من الطيور النادرة والثمينة التي كانت معروضة داخل أقفاصها للبيع بأحد المحلات.