حريق يلتهم 4 مستودعات ويخلّف خسائر مادية بالمسيلة

إندلع صباح اليوم الاثنين، حريق داخل أربعة مستودعات متجاورة في قرية الرتبة، التابعة لبلدية المطارفة بولاية المسيلة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، مدعومة بوحدة أولاد دراج، على الساعة 08:51 صباحًا للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص يبلغ من العمر 64 عامًا بحروق سطحية على مستوى اليد. حيث تلقى الإسعافات الأولية في عين المكان.

ووفق بيان الحماية المدنية، تسبّب الحريق في خسائر تمثّلت في احتراق كميات من التبن والشعير والنخالة المخزنة داخل المستودعات.

وبالمقابل، نجحت جهود الإطفاء في إنقاذ ممتلكات هامة من بينها الجرارات الزراعية، رؤوس الأغنام والأبقار. بالإضافة إلى حماية المباني المجاورة من ألسنة اللهب.

وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بالكامل، مؤكدة منع انتشاره إلى المناطق السكنية المحيطة.