حريق يلتهم 54 شقة في روسيا

شب حريق ضخم الليلة الماضية في مدينة كراسنودار في روسيا، وأدى إلى تدمير 54 شقة بالكامل في مبنى سكني.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن عمدة المدينة يفغيني بيرفيشوف، اليوم الأحد، إنه يجري توزيع سكان هذه الشقق على الفنادق بشكل مؤقت.

وأورد العمدة: “تدل التحريات الأولية، على أن سبب الحريق، هو عيوب في التمديدات الكهربائية في المبنى، لقد احترق الطابق العلوي بأكمله في البناء، واحترقت 54 شقة بالكامل”.

وأعلنت حالة طوارئ جزئية في البلاد بسبب هذا الحريق.

فيما طمأن العمدة، السكان المتضررين، بأن مصالحه سنحاول ضمان عودة السكان إلى شققهم في أسرع وقت ممكن.

وبحسب مديرية حالات الطوارئ، وقع الحريق الليلة الماضية في مبنى سكني من ثمانية طوابق في كراسنودار.

ولم يخلف هذا الحريق أي إصابات، وتم إجلاء السكان البالغ عددهم 300 شخص، وتم إخماد الحريق صباح اليوم الأحد.