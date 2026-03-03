حريق بعد انفجار في السفارة الأمريكية بالرياض

اندلع حريق داخل السفارة الأمريكية في الرياض، عقب سماع دوي انفجار، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.

ووفقا للمصدر ذاته، لم تصدر السلطات حتى الآن أي توضيحات رسمية حول طبيعة الانفجار أو حجم الأضرار، ولم تتوفر معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات.

وكانت وكالة “فرانس برس” أفادت في وقت سابق استنادًا إلى شهود عيان، بأن انفجارين قويين هزا الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية، دون صدور بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث.