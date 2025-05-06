حريق يلتهم محلات بازار “حفيظ الرحاية” بمدينة مفتاح بالبليدة

تعرضت عشرات المحلات التجارية المتواجدة على مستوى “بازار حفيظ الرحاية” بحي أولاد حناش في بلدية مفتاح (ولاية البليدة)، إلى الإتلاف الكلي. بسبب حريق مهول اندلع الثلاثاء في حدود الساعة 22سا و45د.

وتسبب ألسنة النيران التي امتدت إلى خارج المحلات أيضاً، في انقطاع التيار الكهربائي بعد بضعة دقائق من نشوب الحريق الذي تبقى أسبابه مجهولة لحد الساعة.

وقد تنقلت مصالح الحماية المدنية. مزودة بشاحنتي إطفاء، إلى عين المكان في ظرف قياسي لأجل إخماد الحريق الذي بدا سريع الانتشار. حسب شهود عيان من سكان الحي، نظراً لوجود عتاد وسلع سريعة الالتهاب. مما أدى الى انتشار رائحة الدخان بشكل قوي يخنق الأنفاس.

وهذا في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق لتحديد أسباب الحريق.