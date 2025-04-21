حرّضوا على عدم جني مادة البطاطا.. توقيف 3 تُجار بمستغانم بتهمة المضاربة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف 3 أشخاص مارسوا التحريض على المضاربة بمادة البطاطا في سيرات بمستغانم.

وجاء التوقيف، بعد انتشار فيديو مصوّر لأحد التجار وهو يحرّض على عدم جني مادة البطاطا من الحقول.

الموقوفون الثلاثة هم تجار جملة حاولوا ممارسة الاحتكار في مادة البطاطا وإعاقة وصولها للمستهلك.

وكان التجار الموقوفون يقومون بشراء محاصيل البطاطا من الفلاحين بالحقول قبل جنيها.

ومن جهته، أوضح أحسن ڨدماني، رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن من ظهروا في لقطات الفيديو ليسوا فلاحين، بل هم تجار جملة حاولوا ممارسة المضاربة.

وقال المسؤول ذاته إن الأشخاص الذين ظهروا في فيديو بولاية مستغانم يطالبون بعدم جني محصول البطاطا بحجة أن الأسعار لا تغطي تكلفة الإنتاج هم تجار ولا يمثلون فلاحي الولاية. مؤكدا أن المنتوج متوفر خاصة في المناطق الساحلية.