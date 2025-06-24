حر من أي إلتزام.. زفان يبحث عن تحدٍ جديد!

يتواجد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، مهدي زفان، دون ناد وحر من أي إلتزام، بعد نهاية عقده مع نادي كليرمون فوت الفرنسي.

وبحسب ما ورد في تقرير لموقع “فووت ميركاتو”، أمس الإثنين، فإن عدة أندية في أوروبا والخليج تتابع ملف اللاعب باهتمام في ظل توفره مجانًا في سوق الانتقالات.

إلى جانب خبرته الطويلة في الدوري الفرنسي، خاصة مع أولمبيك ليون وستاد رين، قبل أن يخوض مغامرته الأخيرة مع كليرمون.

لاعب الخضر، مهدي زفّان، يتمسك برغبته في العودة سريعًا إلى الملاعب. ويأمل في إيجاد نادٍ يتيح له مواصلة مشواره الاحترافي في ظروف جيدة، سواء في القارة الأوروبية أو في البطولات العربية