حزام ناري ضخم وغارات عنيفة على قطاع غزة

تشن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حزاما ناريا بكميات ضخمة من المتفجرات والصواريخ على حي الزيتون بغزة.

وحسب مراسل RT بغزة، تسمع أصوات الانفجارات من مناطق جنوب القطاع.

ويأتي هذا الاستهداف عقب قصف طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى “المعمداني” وسط مدينة غزة أمس الثلاثاء، الذي خلف 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر.

وقوبلت “طوفان الأقصى” بعملية “السيوف الحديدية” الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح.