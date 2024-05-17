حزب إتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية يُعلن مشاركته في الإنتخابات الرئاسية

أعلن الأمين العام لحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، عبد الرحمن صالح، اليوم الجمعة، عن مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال ذات المسؤول، في كلمة له خلال لقاء نظم بمقر الحزب، أن اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية “سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل”.

وأضاف عبد الرحمن صالح، أن هذه الإنتخابات هي محطة هامة ستسمح بتكريس الممارسة الديمقراطية واستمرار بناء مؤسسات الدولة. كما أنها وسيلة للتعبير عن الإرادة الشعبية.

وأضاف أن صيغة مشاركة الحزب في الرئاسيات المقبلة “ستحدد خلال المجلس الوطني الذي سيعقد دورته في 14 يونيو. حيث ستكون المشاركة إما بتقديم مترشح أو بدعم مترشح لهذه الانتخابات”.

ودعا ذات المتحدث، الجزائريين “للالتفاف حول مؤسسات الدولة، بالمشاركة الفاعلة في هذه الاستحقاقات. مهما كان المترشح الذي سيقومون بدعمه”.