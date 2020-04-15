حزب الأرندي يثمن جهود رئيس الجمهورية لمحاصرة كورونا

ثمن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء، تجند الدولة لمحاصرة وباء كورونا وتحسيس المواطنين بأهمية التفاعل إيجابيا مع الحجر الصحي.

وجاء في بيان للتجمع، أنه وهو يتابع عن كثب الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا والتكفل بالمصابين، يبدي ارتياحه للتجنيد الذي قامت به الدولة.

ويأتي ذلك من خلال العمل على تسخير كل المقدرات المادية والبشرية، وتأمين الشروط الضرورية لمحاصرة الوباء وتحسيس المواطنين بأهمية التفاعل إيجابيا مع الحجر.

وثمن حزب الأرندي، حرص رئيس الجمهورية، على متابعة كل ما يتصل بالوضع العام، والقرارات والإجراءات الهامة التي اتخذها، سواء فيما يتعلق بتوفير شروط التكفل بالمصابين أو ما يتعلق بالموارد البشرية بقطاع الصحة والتحفيزات التي قدمها لهذه الفئة.

وحيا التجمع الوطني الديمقراطي، الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي سواء في الجانب اللوجيستيكي بجلب المستلزمات الطبية التي اقتنتها الجزائر من الصين أو بتجنيد خبراته وكفاءاته في المجال.

وجدد الحزب، التحية والعرفان للعاملين في القطاع الصحي لما يقدمونه من تضحيات بـ”مسؤولية إنسانية ووطنية عالية”.

هذا وثمن الحزب تجاوب وتضامن منتسبي هيئات ومؤسسات رسمية وتابعة للمجتمع المدني وشركات اقتصادية عمومية وخاصة، بالتبرع لصالح حساب التضامن الوطني لمكافحة كورونا.

وندد حزب الأرندي، بالجهات التي تستثمر في هذا الوضع الصعب الذي يمر به الجزائريون كغيرهم من شعوب العالم، ببث أكاذيب ومعلومات مغلوطة لإثارة البلبلة لدى الرأي العام.