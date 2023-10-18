حزب التجمع الجزائري يندد بهمجية الجيش الصهيوني ويؤكد دعمه المطلق للفلسطينيين

أصدر حزب التجمع الجزائري اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا، أكد فيه دعمه المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للمساومة.

وجاء في اليبان، أن حزب التجمع الجزائري يتابع باهتمام شديد وبقلق أشد العدوان الغاشم الجديد الذي نشته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، مما أدى إلى استشهاد المئات من إخواننا الفلسطينيين في ظل صمت عالمي مخزي وتخاذل عربي وإسلامي ممين ان جرائم حرب الجيش الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وخاصة ضد أبناء غزة المحاصرة، وتزامن القصف العشوائي للأطفال والمدنيين، مع التصميم الممنهج للقضاء على كل منابع الحياة، يؤدي حتما إلى حدوث كارثة إنسانية في إطار مسلسل الحرب على الهوية العربية الإسلامية التي لن تركع للمشروع الصهيوني وأمام هذه الحلقة الجديدة من جرائم الجيش الإسرائيلي المحتل وعجر عربي رسمي وصمت دولي منحاز، أكد حزب التجمع الجزائري دعمه المطلق الحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للمساومة، منددا في السياق ذاته بشدة بهمجية وشراسة الجيش الصهيوني الغاصب وبالصمت الدولي المريب والتواطئ مع العدوان.

ودعا الحزب كل جزائري وجزائرية والشعوب العربية والإسلامية إلى التعبير عن الغضب وإدانة هذا العدوان ودفع كل القوى الحية لاتخاذ تداوير عاجلة وفاعلة خاصة على مستوى المقاطعة السياسية والاقتصادية للكيان الصهيوني لوقف المذبحة وحماية المدنيين الفلسطينيين العزل.

كما ناشد حزب التجمع الجزائري مختلف الأطراف الفلسطينية لتفعيل اتفاقات المصالحة الوطنية والتوحد للتصدي للعدوان الصهيوني الهمجي.

وفي الأخير، دعا الحزب كل الأصوات الحزة لنصرة الشعب الفلسطيني ومساندته بكل الوسائل المشروعة لاسترجاع أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. “لا للتطبيع: لا للمساومة: عاشت فلسطين حرة مستقلة”.