حزب “الجبهة الديمقراطية الحرة” يشكر رئيس الجمهورية على إعادة رفات الشهداء إلى أرض الوطن

الوطني
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حزب “الجبهة الديمقراطية الحرة” يشكر رئيس الجمهورية على إعادة رفات الشهداء إلى أرض الوطن
بقلم معين تيت

تقدم حزب “الجبهة الديمقراطية الحرة”، اليوم الإثنين، بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وقيادة الجيش الوطني الشعبي على إرجاع رفات أبطال المقاومة الشعبية لأرض الوطن.

وثمّن الحزب في بيانه مجهودات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وقيادة الجيش الوطني الشعبي والدبلوماسية الجزائرية التي أدت إلى إعادة رفات 24 بطلا من المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي.
وهنأ حزب “الجبهة الديمقراطية الحرة” كل الشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب، متمنيا أن يسدّد الله خطى من شارك في إعادة رفات الشهداء إلى أرض الوطن ويرزقهم البطانة الصالحة.


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