حزب الشعب في المقدمة.. هذه النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسبانية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في اسبانيا اليوم الأحد، نيل حزب الشعب المحافظ بزعامة ألبرتو نونييس فيخو 136 مقعدا في المقدمة، ويأتي هذا بعد فرز 96.35 بالمائة من أصوات التاخبين.

وبذلك يحقق الحزب الشعبي 47 مقعد اضافي الى حد الآن في الكونغرس الإسباني.

وقد أظهرت النتائج الأولية نيل بدرو سانشيز 122 مقعدا، بينما حزب فوكس تحصل على 33 مقعدا.

وفي المقابل، تحصل حزب سومار على 31 مقعدا، فيما تحصلت الأحزاب الأخرى على 28 مقعدا.

وفيمايلي النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسبانية بعد فرز 96.35 بالمائة من أصوات التاخبين:

136 مقعدا للحزب الشعبي .

122 مقعدا لحزب بدرو سانشيز.

33 مقعدا لحزب فوكس.

31 مقعدا حزب سومار .

28 مقعدا للأحزاب الأخرى .

نسبة المشاركة في الانتخابات الإسبانية بلغت 69.09%

وللإشارة، كانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أعلنت أن نسبة المشاركة الانتخابية بلغت 69،09٪، أي أعلى بنسبة 2،86٪ من نسبة المشاركة في انتخابات 2019 التي بلغت 66،23٪.

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