حزب الفجر الجديد يؤيد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

أصدر حزب الفجر الجديد بيانا عبر صفحته على الفيسبوك بيانا بخصوص قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. وأيد الفجر الجديد قرار الجزائر يدعم هذه الموقف.

وأوضح الحزب في بيانه ان هذا القرار جاء نتيجة لسلسلة من التجاوزات الخطيرة، والتطاول على السيادة الوطنية من المخزن. بالإضافة إلى الإستفزازات المتكررة من النظام المغربي.

واضاف البيان انه على الشعب الجزائري أن يكون بالمرصاد لكل المؤامرات التي تحاك هنا وهناك. وذلك بتقوية روح التضامن برص صفوف الجبهة الداخلية، وصيانة الوحدة الوطنية.