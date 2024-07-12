حزب الكرامة يُؤكد دعم الرئيس تبون في الإنتخابات

تلقى حزب الكرامة بارتياح كبير قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الترشح لعهدة رئاسية جديدة.

وجاء في بيان للحزب: “إن استجابة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإلتماس أعضاء اللجنة المركزية بقيادة الأمين العام للحزب السيد محمد الداوي هي إستجابة تاريخية”.

وأكد الحزب، مساندة ودعم السيد عبد المجيد تبون للترشح لعهدة ثانية. لاستكمال مسار التنمية والاقلاع الاقتصادي الذي شهدته البلاد والمكانة المرموقة التي أصبحت تتمتع بها الجزائر في المجتمع الدولي.

وأضاف الحزب، أنه مستعد تماما من أجل إنجاح العرس الديمقراطي في تجنيد وتعبئة المواطنين من أجل تحقيق مشاركة شعبية قياسية في هذا الموعد الانتخابي الهام.