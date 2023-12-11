حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى في هجوم على قوة ‌‏صهيونية في مستعمرة المطلة

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الإثنين، أن مجاهديه هاجموا قوة ‌‏صهيونية متمركزة داخل منزل في مستعمرة المطلة.

ويأتي هذا دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏العدوان الصهيوني على القرى والبلدات الجنوبية واستشهاد مختار بلدة الطيبة حسين علي منصور.

وحسب بيان صادر عن المقاومة الإسلامية، فإن القوة ‌ال‏صهيونية تمت مهاجمتها بالأسلحة الصاروخية، وتمّ إصابتها إصابة ‌‏مباشرة وسقط عديدها بين قتيل وجريح.‏