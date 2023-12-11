حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى في هجوم على قوة صهيونية في مستعمرة المطلة
بقلم خالد زوبيري
أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الإثنين، أن مجاهديه هاجموا قوة صهيونية متمركزة داخل منزل في مستعمرة المطلة.
ويأتي هذا دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على العدوان الصهيوني على القرى والبلدات الجنوبية واستشهاد مختار بلدة الطيبة حسين علي منصور.
وحسب بيان صادر عن المقاومة الإسلامية، فإن القوة الصهيونية تمت مهاجمتها بالأسلحة الصاروخية، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة وسقط عديدها بين قتيل وجريح.
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